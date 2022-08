Die Hexe von Avonlea

Staffel 1 Folge 11 58 Minuten

Peg Bowen ist Einzelgängerin und in Avonlea als Hexe verschrien. Kaum jemand will etwas mit ihr zu tun haben. Peg ist dies allerdings ziemlich egal und sie macht sich hin und wieder einen Spaß daraus, Leute in ihrem Aberglauben zu bestärken. Felix ist daher auch fest überzeugt, dass Peg nach einem Streit mit seiner Mutter seine Katze verflucht hat. Wie soll er sich denn da auf den anstehenden Buchstabierwettbewerb konzentrieren? Buchstabieren fällt ihm aus Angst zu versagen auch so schon schwer genug. Alles Lernen scheint nicht zu helfen. Doch dann bekommt er Hilfe von unerwarteter Stelle ...