Tante Hetty in der Klemme

Staffel 2 Folge 3 58 Minuten

Eine alte Studienkollegin und Rivalin von Hetty kündigt ihren Besuch in Avonlea an. Da Miss Stacey inzwischen zur Schulinspektorin befördert wurde, fürchtet Hetty, mit dem guten Ruf der Konkurrentin als Lehrerin nicht mithalten zu können. Sie versucht, mehr Schüler in die Schule zu holen. Und tatsächlich will Gus Pike, der ansonsten in der Konservenfabrik arbeitet, gern Lesen und Schreiben lernen. Aber kann das gut gehen, wo doch die Schulinspektion unmittelbar bevorsteht?