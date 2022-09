Die Bühne und das Leben

Staffel 2 Folge 11 58 Minuten

Das Auftauchen von Saras Cousine, Pigeon Plumtree, einer berühmten Schauspielerin, sorgt für Aufsehen in Avonlea. Als Pigeon auch noch darauf besteht, ihr Schauspielunterricht zu geben, ist Sara völlig hingerissen. Doch es kommt zu einer wilden Verwechslung in Herzensangelegenheiten, an der Sara nicht ganz unschuldig ist und die ihr eine weniger schöne Seite an ihrer Cousine offenbart. Können Sara und Pigeon dennoch dafür sorgen, dass die Liebe siegt?