Missgeschicke und Wunder

Staffel 2 Folge 13 58 Minuten

Die Eishockey-Mannschaft 'Avonlea Avengers' stand von jeher allen offen. Doch der neue Trainer Archie Gillis will nur noch Männer und Jungen einer bestimmten Größe spielen lassen. Da hat Peg Bowen, die eine gute Eishockeyspielerin ist, eine Idee: Die von Gillis abgelehnten Spieler und Spielerinnen bilden eine neue Mannschaft und treten gegen die Avengers an. Und bei dem Spiel geht es um viel mehr als um die Ehre. Selbst Tante Hetty springt bei so viel Einsatz über ihren Schatten ...