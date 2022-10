Sara und der kleine Teufel, Teil 2

Staffel 3 Folge 3 58 Minuten

In Avonlea treibt weiterhin Saras Doppelgängerin Joe ihr Unwesen. Sie klaut und treibt Tante Hetty beinah in den Wahnsinn. In der Stadt hat auch Ausreißerin Sara wegen Joe große Probleme, denn auch hier wird sie mit Joe verwechselt. Dumm nur, dass Joe hier als Straßendiebin Leute beklaut hat, die auf Rache sinnen. Gut, dass ihr Gus Pike zur Hilfe kommt. Werden sie es gemeinsam schaffen, nach Avonlea zurückzukehren und das Verwechslungschaos aufzukären?