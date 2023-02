Die freiwillige Feuerwehr

Staffel 4 Folge 4 58 Minuten

Ein Brand in einem Stall in Avonlea macht klar: Avonlea braucht eine freiwillige Feuerwehr. Daraufhin entbrennt ein erbitterter Konkurrenzkampf zwischen Alec King und Clive Pettibone, wer sich besser als Anführer der neuen Feuerwehr eignet. Ist Pettibone im Vorteil? Schließlich verbringt er sehr viel Zeit mit Hetty. Oder was ist sonst der Grund? Und was geht eigentlich zwischen Gus und Felicity vor?