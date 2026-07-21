Der Herzog von Arranagh

Das bevorstehende Gründertag-Essen versetzt Avonlea in Aufruhr. Welche Familie wird vom Herzog von Arranagh wohl geehrt werden? Werden es wirklich die Kings sein, wie Hetty annimmt? Was ist das Geheimnis des neuen Besitzers des White Sands-Hotels? Und wie wird sich Felix bei seiner neuen Arbeitsstelle im White Sands machen?