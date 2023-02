Das Gespenst des Fortschritts

Staffel 4 Folge 12 58 Minuten

Hetty ist in Sorge. Ein Investor will Avonlea zur Stadt der Zukunft machen. Zudem missbilligt sie nach wie vor Jaspers Experimente, weil sie zu wenig Geld einbringen. Als Sara heimlich beschließt, Jasper in seiner Leidenschaft für bewegte Bilder mit der anonymen Anschaffung von Kamera und Film-Projektor zu unterstützen, scheint das in Hettys Augen nur ein weiterer schrecklicher Schritt in Richtung Fortschritt zu sein. Ist Avonlea noch zu retten?