Hummer am laufenden Band

Staffel 5 Folge 3 58 Minuten

In diesem Sommer läuft in Avonlea einiges anders als gewohnt: Hetty kommt das Gerücht zu Ohren, dass die alte Konservenfabrik in eine Destillerie umgewandelt werden soll. Das kann Hetty natürlich nicht zulassen. Kurzerhand kauft sie die Fabrik. Doch die ist in einem desolaten Zustand. Gut, dass Jasper einige Ideen zur Automatisierung und Olivia zum Warenverkauf hat. Aber leider läuft auch dieses Unternehmen nicht ohne Schwierigkeiten ab. Wird es Olivia und Jasper gelingen, mit der Fabrik für ein regelmäßiges Einkommen zu sorgen?