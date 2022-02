Ein Kleid für Izzy

Staffel 5 Folge 4 58 Minuten

Der kleine Davey bringt sich in der Schule ständig in Schwierigkeiten. Es dauert eine Zeit, bis Sara herausfindet, was wirklich hinter seinen Streichen steckt. Eigentlich trägt Izzy gern Hosen und ist ein echter Wildfang. Aber als sie eine andere Seite an sich entdeckt, weiß sie nicht recht, wie sie damit umgehen soll ...