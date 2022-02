Staffel 5 Folge 7 58 Minuten

Mitten in der Nacht taucht ein Fremder auf der Farm der Kings auf. Alec wittert eine Chance, mit der Hilfe des Fremden sein Heu doch noch vor dem Regen einzubringen. Und tatsächlich erweist der sich als guter Landarbeiter. Doch irgendetwas ist seltsam an ihm. Was hat der Vagabund zu verbergen?