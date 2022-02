Ein neuer Gast

Staffel 5 Folge 12 58 Minuten

Die neue Pfarrersfamilie versetzt Avonlea in Aufruhr. Besonders Janet, die sich freiwillig für die Leitung des Frauenvereins gemeldet hat, hat viel mit den Vorbereitungen zu tun. Als der neue Pfarrer nebst Frau und Sohn dann auftaucht, ist längst nicht alles so wie erwartet. Nicht jeder in Avonlea ist mit den unkonventionellen Ideen, die vor allem seine Frau und sein Sohn nach Avonlea bringen, einverstanden. Doch Sara und der Pfarrerssohn Booth fühlen sich sofort zueinander hingezogen.