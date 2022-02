Staffel 6 Folge 2 58 Minuten

Für einen guten Zweck organisiert Hetty im Hotel eine Junggesellenversteigerung. Das führt in Herzensangelegenheiten zu allerlei Verwicklung. Welche Lady wird für welchen Junggesellen bieten? Will der entsprechende Junggeselle das? Und was zieht man zu solch einem Anlass bloß an?