Narren und Könige

Staffel 6 Folge 8 58 Minuten

Die King-Kinder werden langsam flügge. Mutter Janet, die sich bald unterfordert wähnt, lässt sich darum auf eine dubiose Heimarbeitsannonce ein. Unterdessen geraten der Orden der Ritter von Avonlea und die örtliche Damen-Gilde in einen Zwist: jeder Verein will seine eigene Wohltätigkeitstombola veranstalten. Felix bekommt das Angebot, der geheimen Loge beizutreten. Wenn er doch nur vorher wüsste, was es damit eigentlich auf sich hat ...