Liebe und Lügen

Staffel 6 Folge 11 58 Minuten

Eine adelige Hochzeit soll im White Sands Hotel gefeiert werden. Pierre La Pierre läuft in seiner Küche zu Hochform auf. Doch als plötzlich seine Mutter im Hotel auftaucht, ist guter Rat teuer. Schließlich hatte er ihr vorgemacht, ihm würde das Hotel gehören. Doch das ist nicht die einzige Aufregung. Schnell gerät das Ereignis zu einem verwobenen Netz aus Lügen und Liebe, in das sich auch Hetty, Simon Tremayne und Felix von Pierre immer weiter verstricken lassen. Wird am Ende die Liebe siegen? Mit einer bezaubernden Faye Dunaway in der Rolle der Gräfin Polenska.