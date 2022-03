Alles hat seine Zeit

Staffel 6 Folge 12 58 Minuten

Weil die Post den Brief mit ihren Rückmeldeunterlagen verspätet zustellt, verliert Felicity ihren Studienplatz an der Universität. Dr. Snow stellt sie daraufhin als Assistentin in seiner Praxis ein. Doch dann geschieht etwas, das Felicitys Entscheidung, Ärztin zu werden, auf eine harte Probe stellt.