Die lieben Nachbarn

Staffel 7 Folge 2 58 Minuten

Die Vorbereitungen zum Nationalfeiertag laufen auf Hochtouren. Aufs Kanufahren und Picknicken freuen sich besonders die Jugendlichen Avonleas. Felix und Izzys Kanuausflug sorgt bei den anderen Jungen für spekulatives Gerede. Das bringt Felix bei Izzy ganz schön in Schwierigkeiten. Jasper bekommt einen Brief, der ihm eine große Zukunft in Cambridge verspricht. Doch was wird Olivia dazu sagen? Stuart umwirbt immer noch Felicity. Wird sie die Trauer um Gus endlich ablegen können?