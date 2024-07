(M)ein Weg durch Corona

Die Welt hat sich verändert. Covid-19 brachte die Politik, Wirtschaft und Gesellschaft an ihre Grenzen. Und doch sehen die Monate, während das Corona-Virus wütet, für jeden anders aus. Wir haben Menschen in unterschiedlichen Situationen getroffen und nachgefragt, was Covid-19 bei ihnen persönlich verändert hat und wie sie ihren Weg durch Corona gefunden haben.