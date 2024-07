Dating (REALationship - Göttliches Beziehungs-Know-how)

In der Bibel finden wir viele Hilfen zum Thema Beziehungen und Dating. Was können wir tun, um aus der Beziehungsunfähigkeit in die Beziehungsweisheit zu kommen? Tobias Teichen und Christian Rossmanith machen deutlich, wie wir göttliche Prinzipien bei diesem wichtigen Thema anwenden können.