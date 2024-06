Gospel Special: Wie kann ich Gottes Stimme hören? (The Whisper of Christmas - God is close)

Folge 53 26 Minuten

Weihnachtszeit, du besinnliche und ruhige Zeit. Schöne Momente mit der Familie und Erholung vom Stress des Jahres. Wer sehnt sich nicht danach? Aber wann ist das wirklich der Fall? Fast immer ist die Weihnachtszeit die stressigste und turbulenteste Zeit des Jahres. Diese Sendung soll helfen, auch in turbulenten und stressigen Zeiten Gottes Nähe zu erleben.

