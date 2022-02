Kirche und Handwerk

Folge 29 14 Minuten

Um den christlichen Glauben praktizieren zu können, sind in vielen Bereichen Handwerksberufe unverzichtbar: vom Bau einer Kirche, über die künstlerische Ausgestaltung bis hin zum reibungslosen Ablauf der Gottesdienste. Diese Ausgabe von "Evangelisch in Sachsen" stellt drei Bereiche vor: Die Familie von Orgelbaumeister Matthias Voigt in Bad Liebenwerda baut und restauriert die "Königin der Instrumente". Im Interview mit Mira Körlin erklären Dr. Thilo Daniel, Rektor der Diakonissenanstalt Dresden, und Petra Kühn, Leiterin der Hostienbäckerei Dresden, wie die Hostie hergestellt wird. Frank Blumrich, Mechaniker/Monteur bei der traditionsreichen Firma Bernhard Zachariä GmbH Leipzig, erklärt in der St. Laurentiuskirche Seifertshain, was im Inneren nötig ist, damit wir an der Turmuhr die Zeit ablesen können.