Matthäus 13,10-17

Um das Wort Gottes zu verstehen und zu leben, bedarf es mehr als nur hören und sehen. Ulrich Parzany spricht darüber, wie wichtig es ist, das Evangelium in sich aufzunehmen und so den Glauben fest in sich zu verankern. Jesus erklärt in der besprochenen Passage, wie dies erreicht werden kann.