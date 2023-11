Matthäus 13,24-30

Im Matthäus 13,24-30 erzählt Jesus das Gleichnis von einem Sämann, der Unkraut zwischen den Weizen sät. Ulrich Parzany geht darauf ein, dass es bei diesem Gleichnis weniger um die Botanik und viel mehr um die wichtigen Fragen geht: Wer sät dieses Unkraut? Was passiert am Ende mit dem Unkraut? Was sind die Parallelen zum Himmelreich?