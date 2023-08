Matthäus 24,1-2

Während die Jünger die Pracht des Tempels zu Jerusalem bewundern, kündigt Jesus seine Zerstörung an und lenkt damit ihren Blick von der Religion weg auf die Erfüllung des Tempeldienstes in seiner Person. Wer sich heute in seinem Namen versammelt, erfährt die Realität des ewigen Tempels im auferstandenen Herrn Jesus Christus. Ulrich Parzany führt uns diese Wahrheit in der Bibelstelle Matthäus 24,1-2 vor Augen.