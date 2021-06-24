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Matthäus 24,1-2
Staffel 1 Folge 441
11 Minuten
Während die Jünger die Pracht des Tempels zu Jerusalem bewundern, kündigt Jesus seine Zerstörung an und lenkt damit ihren Blick von der Religion weg auf die Erfüllung des Tempeldienstes in seiner Person. Wer sich heute in seinem Namen versammelt, erfährt die Realität des ewigen Tempels im auferstandenen Herrn Jesus Christus. Ulrich Parzany führt uns diese Wahrheit in der Bibelstelle Matthäus 24,1-2 vor Augen.
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Zusatzinformationen
Serie: Bibellesen mit Ulrich Parzany
Genre: Ratgeber
Jahr: 2021-2021