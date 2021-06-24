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Matthäus 24,3-14

Staffel 1 Folge 442
11 Minuten

Was werden Jesu Zeichen sein für sein Wiederkommen und das Ende der Welt? Ulrich Parzany spricht über Jesu Ankündigungen und inwieweit diese mit der heutigen Zeit zu verknüpfen sind, basierend auf Matthäus 24,3-14.

Bibelstelle
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Zusatz­informationen

Serie: Bibellesen mit Ulrich Parzany

Genre: Ratgeber

Jahr: 2021-2021