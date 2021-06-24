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Matthäus 24,29-31

Staffel 1 Folge 444
11 Minuten

Jesus hat von seinem Wiederkommen auf die Erde berichtet und welche Signale auf seine Wiederkunft hindeuten. Ulrich Parzany erklärt, welche Bedeutung diese Worte für uns haben.

Bibelstellen
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Zusatz­informationen

Serie: Bibellesen mit Ulrich Parzany

Genre: Ratgeber

Jahr: 2021-2021