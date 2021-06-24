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Matthäus 24,29-31
Staffel 1 Folge 444
11 Minuten
Jesus hat von seinem Wiederkommen auf die Erde berichtet und welche Signale auf seine Wiederkunft hindeuten. Ulrich Parzany erklärt, welche Bedeutung diese Worte für uns haben.
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Zusatzinformationen
Serie: Bibellesen mit Ulrich Parzany
Genre: Ratgeber
Jahr: 2021-2021