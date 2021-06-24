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Matthäus 24,32-36

Staffel 1 Folge 445
11 Minuten

Jesus hat von seinem Kommen auf die Erde berichtet und von den Signalen, die darauf hinweisen. Ulrich Parzany spricht über das Gleichnis vom Feigenbaum und was die Bibelstelle für uns bedeutet.

Bibelstellen
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Zusatz­informationen

Serie: Bibellesen mit Ulrich Parzany

Genre: Ratgeber

Jahr: 2021-2021