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Matthäus 24,32-36
Staffel 1 Folge 445
11 Minuten
Jesus hat von seinem Kommen auf die Erde berichtet und von den Signalen, die darauf hinweisen. Ulrich Parzany spricht über das Gleichnis vom Feigenbaum und was die Bibelstelle für uns bedeutet.
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Zusatzinformationen
Serie: Bibellesen mit Ulrich Parzany
Genre: Ratgeber
Jahr: 2021-2021