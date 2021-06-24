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Matthäus 24,37-44

Staffel 1 Folge 446
11 Minuten

In Matthäus 24,37-44 redet Jesus von seinem Wiederkommen auf die Erde und die Entwicklung bis dahin. Ulrich Parzany spricht über das Warten bis Jesus wiederkommt und legt die Bibelstelle aus.

Bibelstellen
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Zusatz­informationen

Serie: Bibellesen mit Ulrich Parzany

Genre: Ratgeber

Jahr: 2021-2021