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Matthäus 24,37-44
Staffel 1 Folge 446
11 Minuten
In Matthäus 24,37-44 redet Jesus von seinem Wiederkommen auf die Erde und die Entwicklung bis dahin. Ulrich Parzany spricht über das Warten bis Jesus wiederkommt und legt die Bibelstelle aus.
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Zusatzinformationen
Serie: Bibellesen mit Ulrich Parzany
Genre: Ratgeber
Jahr: 2021-2021