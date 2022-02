Kirche und Politik

Folge 30 14 Minuten

Kirche macht Politik und Politik hat auch etwas mit der Kirche zu tun. Um diese Wechselbeziehungen geht es in dieser Ausgabe von "Evangelisch in Sachsen". So erklären Wolfgang Andersky und Christoph Weber, was ein Kirchenparlament ist. Und warum es wichtig ist, dass auch Kirchenmitglieder Verantwortung übernehmen. Der Landtagsabgeordnete Lars Rohwer beschreibt im Interview mit Mira Körlin, inwieweit sich sein Christsein auch auf seine politische Arbeit auswirkt.