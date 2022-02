Wenn uns doch die Liebe eint! - christlich-muslimischer Familienalltag

Folge 31 13 Minuten

Ugur Arikaya ist Muslim, seine Frau Rebecca ist Christin. Sie gehen in die Kirche und in die Moschee. Doch dann kommen die Kinder. Nach welchem Glauben sollen sie erzogen werden? Gibt es plötzlich Spannungen oder lebt die Familie so harmonisch weiter wie bisher? Daniel Meier diskutiert im Studio mit Najoua Benzarti, Muslima und Brückenbauerin zwischen den Kulturen, und mit Pfarrer Albrecht Fitterer-Pfeiffer.