Das Unfassbare begreifen - Missbrauch in Kirche und Gesellschaft

Folge 12 25 Minuten

Die zwölfte Ausgabe von "Lesen. Lieben. Leben.", der Büchersendung des Fontis-Verlags, dreht sich um das Thema sexueller Missbrauch in Kirche und Gesellschaft. Ein Thema, mit dem man sich am liebsten gar nicht befassen möchte, weil es so unbequem ist. Einer, der wirklich hinschaut, ist Roy Gerber. Im Interview erzählt er von seiner bewegenden Lebensgeschichte und warum er sich heute für sexuell missbrauchte Kinder und Jugendliche einsetzt. Plus: Bestseller-Autor von "Die Hütte" William Paul Young, Autorin Karin Schmid, Dr. Klenk und Radio Maria Moderatorin Laura Jacober in "Das Letzte".