Lesen. Lieben. Leben.

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( 10 ) Esoterik - Die Geister, die ich rief 29 MIN.

Sehnen wir uns nicht alle nach einer Quelle der Kraft, Freude und Lebenssinn? Die Schweizerin Zoë Bee hat jahrelang in der Esoterik und dem Schamanismus danach gesucht, bis sie schließlich nach einer langen Reise inneren Frieden bei Jesus Christus gefunden hat. Im Interview erzählt sie aus ihrem turbulenten Leben. Eine Umfrage geht den Energiequellen der Menschen auf die Spur. Nicht zuletzt bringen die Buchexperten Elisabeth Schoft und Dr. Klenk den Heiligen Geist in die Stube hinein.