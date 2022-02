Berufung - leidenschaftliche Lebenswege

Folge 13 25 Minuten

Die Ausgabe 13 von "Lesen. Lieben. Leben.", der christlichen Büchersendung, ist vollgepackt von Menschen, die mit Leidenschaft ihre Träume verwirklichen - oder besser gesagt, sie folgen gehorsam dem großen Traum Gottes für ihr Leben. So ist ihr Beruf zur Berufung geworden, sie kämpfen gegen Ungerechtigkeit und bringen Hoffnung an dunkle Orte. Tabea Oppliger erzählt im Interview, wie sie vom Massieren von Prostituierten zu einem Social Business in Tel Aviv gekommen ist. Weiter mit dabei: John McGurk, Andrea Wegener, Dr. Klenk und Lilo Keller in "Das Letzte".