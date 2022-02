Manfred Lütz: Hexenverbrennung & Co.: Was sind die Fakten?

Staffel 8 Folge 1001 25 Minuten

Kreuzzüge, Inquisition, Hexenverfolgung: Wie kaum eine andere Institution scheint die Katholische Kirche Skandale anzuziehen. Doch was wissen wir wirklich über die Geschichte von Christentum und Kirche? Was sind Fakten, was sind Fake News? Fragen, die sich auch Bestsellerautor Manfred Lütz gestellt hat. Seine Ergebnisse präsentiert er Moderator Daniel Deman.