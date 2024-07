Ist der Sabbat als Ruhetag noch relevant? (1/2)

Viele kennen diese Gedanken: "Ich habe so viel zu tun. Ich weiß gar nicht, wie ich alles schaffen soll, meine Zeit reicht nicht aus!" Gottes Lösung für dieses Problem scheint jeder Logik zu entbehren. In der Bibel weist er uns an, einen Tag der Woche, den Sabbat, für körperliche Ruhe und geistliche Übungen zu reservieren. Wie sieht das genau aus? Bayless Conley beantwortet anhand der Bibel allerlei Fragen über Gottes heiligen Tag der Ruhe.