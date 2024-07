Ist der Sabbat als Ruhetag noch relevant? (2/2)

In der Bibel weist Gott uns an, einen Tag der Woche, den Sabbat, für körperliche Ruhe und geistliche Übungen zu reservieren. Sein Plan für uns sieht vor, dass wir durch seine Gnade in sechs Tagen mehr schaffen als aus eigener Kraft in sieben. Was genau ist also der Sabbat? Wann und wie sollte ein Christ ihn einhalten? Bayless Conley beantwortet anhand der Bibel diese wichtigen Fragen über Gottes heiligen Tag der Ruhe.