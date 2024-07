Die Kirchengemeinde - Gottes Familie (1/2)

In dieser Predigt teilen Bayless und Janet Conley ihr großes Wissen und ihre praktische Erfahrung aus über dreißig Jahren Pastorendienst in der Cottonwood Church. Sie sprechen über vier wichtige Bereiche, in denen Gott jedes seiner Familienmitglieder und seine Kirchengemeinde als Gesamtes wachsen und reifen lassen möchte.