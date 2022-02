In der Krise glauben - Harrison Conley

Folge 374 26 Minuten

Jeder hat manchmal Probleme. Auch Menschen, die Jesus nachfolgen, sind nicht gegen Schmerz und Schwierigkeiten gefeit. Wie können wir also auf schwierige Zeiten reagieren? Harrison Conley spricht über drei verschiedene Arten, wie wir Gottes Versorgung mitten in der Krise erleben können. Er ermutigt dazu, an der Hoffnung festzuhalten und erwartungsvoll zu glauben.