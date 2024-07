Glauben verstehen (1/2)

Was bewirkt der Glaube an Gott in unserem Leben? In dieser Predigt zeigt Bayless Conley vier einfache Prinzipien, wie unser Leben von Glaube erfüllt sein kann. Als erstes geht es vor allem um das Vertrauen in Jesus. Dann darum, dass sich der Glaube an ihn durch Bekennen und Beten zeigt und warum Unversöhnlichkeit das größte Hindernis des Glaubens ist.