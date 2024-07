Wo ist Gott in schweren Zeiten? - Lektionen aus dem Jakobusbrief (1/2)

In der Bibel steckt so viel Weisheit und Hilfe für unser Leben! Wie können wir mit Schwierigkeiten umgehen? Was können wir bei Angriffen tun? Und wo ist Gott in solchen Situationen? Bayless Conley hat Antworten auf diese herausfordernden Fragen in Jakobus 1 entdeckt, die er in dieser Predigt weitergibt.