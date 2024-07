3 Dinge, die deine Familie stark machen (2/2) - Janet und Bayless Conley

Ganz gleich wie hart wir an unseren Beziehungen arbeiten, wir kämpfen gegen unsichtbare Mächte, die immer wieder versuchen, Ehepartner, Kinder und Geschwister auseinanderzubringen. Doch mit Gottes Hilfe können wir diese Angriffe überwinden und so leben, wie er es sich für uns wünscht. Bayless und Janet Conley haben in der Bibel 3 wichtige Dinge gefunden, die Familien stark machen können.