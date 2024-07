Diese 4 Dinge möchte Jesus für dich tun (1/2)

Wir leben in einer Welt, die sich unglaublich schnell verändert. Das kann uns Angst machen und uns ein Gefühl der Hilflosigkeit geben. Aber in all dem Durcheinander ist Jesus die sich nie verändernde Konstante. Er ist derselbe, der vor 2000 Jahren den Menschen Barmherzigkeit, Heilung, Frieden und ewiges Leben brachte. Und diese vier Dinge möchte er auch heute noch tun. Bayless Conley lädt ein, in einer sich ständig ändernden Welt den unwandelbaren Retter Jesus kennenzulernen.