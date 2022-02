Mir ist Gott erschienen

Folge 470 26 Minuten

Gottes Reden akustisch hören, Jesus im Traum begegnen, ihn während eines Komas in einer Vision sehen: was unglaublich klingt, haben Shilesh, Daniel und Rick persönlich erlebt. Wie diese Erfahrung ihr Leben verändert hat, berichten sie in Club 700. Moderation: Sabine Bhandari und Andreas Waldmann.