Meine Eltern haben getrunken

Folge 471 26 Minuten

Welche Auswirkungen hat Alkoholsucht von Eltern auf ihre Kinder? Susan Folger griff als Erwachsene selbst zur Flasche und Mario Lefebre fühlte sich lange minderwertig. Die Ablehnung und Erniedrigung durch die alkoholkranken Eltern saß in beiden tief. Wie der Glaube an Gott ihnen half, die Vergangenheit hinter sich zu lassen, berichten sie in dieser Sendung. Moderation: Sabine Bhandari und Andreas Waldmann.