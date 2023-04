Blond. Blauäugig. Jüdin. Clever.

Folge 146 25 Minuten

Havka Folman Raban, geboren 1924 in Polen, gehört zu einer jüdischen Untergrundbewegung in Warschau, die sich zum Widerstand entschloss. Bereits mit 17 Jahren ist sie als Kurier zwischen verschiedenen Ghettos in Polen unterwegs, schmuggelt Waffen, Lebensmittel und Informationen. Im Dezember 1942 wird sie von der Gestapo verhaftet und nach Auschwitz deportiert. Anfang 1945 überlebt sie einen Todesmarsch und kommt ins KZ Ravensbrück. Ende April wird sie befreit. Sie wandert nach Israel aus und hilft beim Aufbau des Kibbuz der Ghetto-Überlebenden in Akko. Im Ghettokämpfer-Museum engagiert sie sich für die Aufklärung der jungen Generation.