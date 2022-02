Antisemitismus - Wo sind die Grenzen?

Folge 147 25 Minuten

Fast 90% der Juden in Europa geben an, einen wachsenden Antisemitismus wahrzunehmen. Auch in Deutschland nimmt die ablehnende Haltung jüdischen Menschen gegenüber wieder zu. Schon allein der deutschen Geschichte wegen ist das nicht wirklich nachvollziehbar. Während man toter Juden gedenkt, will man den lebenden Juden nicht so recht trauen. Vor allem stößt der einzige jüdische Staat der Welt zunehmend auf Ablehnung. Dabei ist gerade das Land Israel eine Lebensversicherung für alle Juden weltweit. Gottfried Bühler lässt Stimmen zu Wort kommen, die nachdenklich machen.