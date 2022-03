Der Anfang vom Ende der Diaspora

Die alten hebräischen Propheten sagten die Rückkehr des Volkes Israel aus allen Nationen vorher. In unserer Zeit geht dies in Erfüllung. 1882 kamen die ersten jüdischen Einwanderer aus dem russischen Zarenreich nach Israel. Sie gehörten zu einer zionistischen Bewegung namens "Chovevei Zion" (Freunde Zions) und waren die Ersten der beginnenden Alijah-Wellen. Ihre Geschichte, wie sie sich niederließen, das Land wiederaufbauten und entwickelten, wird im Museum in Rishon LeZion anschaulich dargestellt.