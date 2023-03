Denk mal. Für die Zukunft

Folge 154 25 Minuten

Yad Vashem ist die weltweit bedeutendste Gedenkstätte des Holocaust. Sie wurde 1953 durch einen Beschluss der Knesset gegründet und wird jährlich von über einer Million Menschen besucht. Yad Vashem erinnert an die Schrecken des Holocausts, gedenkt der ermordeten Juden Europas und wirkt dem sich wieder ausbreitenden Antisemitismus entgegen. Die ICEJ gründete 2006 in Partnerschaft mit Yad Vashem die "Christlichen Freunde Yad Vashems". Deren Direktorin, Sara Granitza, führt Gottfried Bühler durch diese einmalige Einrichtung und erklärt dabei, auch anhand ihrer eigenen Familiengeschichte, die wichtige Funktion Yad Vashems in unserer Zeit.