Hilflos zusehen

Folge 115 28 Minuten

Als Guido Kaufmann an Covid-19 erkrankt und kurz darauf in ein künstliches Koma versetzt werden muss, hat seine Familie das Gefühl, nur noch hilflos bei seinem Tod zusehen zu können. Ähnlich geht es den Eltern von Janosh Backlund, als sie merken, dass ihr Sohn sich abschottet, gewaltätig wird und sich eine Waffe kauft. In seinem Job als Notfall-Seelsorger umgibt sich auch Bernhard Kohlmann täglich mit der Hilflosigkeit von Menschen, die mit dem Tod von Geliebten umgehen müssen. Doch sie alle haben erlebt, dass Gott die Hilfe spendet, die einem sonst niemand geben kann.