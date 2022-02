Strich durch die Rechnung

Folge 116 28 Minuten

Man schmiedet Zukunftspläne, man plant und hat gerne alles im Griff. Doch leider hält sich das Leben nur selten an unsere Vorstellungen und plötzlich steht alles kopf. So ist es Ernst Knupp ergangen. Eine Krebsdiagnose wirft ihn völlig aus der Bahn. Während einer Brasilienreise findet er neue Perspektiven. Für die Soloflötistin Johanna Schwarzl geht ein Traum in Erfüllung: Sie wird ins Ensemble des Berner Symphonieorchesters gewählt. Doch statt der Konzertsaison kommt Corona und legt den gesamten Kulturbetrieb lahm. In der Sendung berichten die beiden, wie sie diese Krisensituationen erlebt und was sie daraus gelernt haben.